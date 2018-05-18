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Екатерина Шпица появилась на светском вечере без белья
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Екатерина Шпица появилась на светском вечере без белья 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Актриса Екатерина Шпица смутила интернет-пользователей своим вечерним платьем, которое не только многим напомнило комбинацию, но и подчеркнуло все изгибы ее тела, в том числе и грудь, лишенную бюстгальтера.
Новая мода знаменитых российских красавиц обескураживает многих интернет-пользователей, ведь все чаще на светских мероприятиях девушки появляются без нижнего белья и в платьях, напоминающих скорее одежду для сна. На днях сливки отечественного шоу-бизнеса и лучшие блогеры страны собрались вместе, чтобы не только принять участие в торжественной церемонии награждения премией Glamour Influencers Awards, но и в очередной раз блеснуть яркими образами.
Среди огромного числа приглашенных гостей особенно выделялась хрупкая актриса театра и кино Екатерина Шпица. Девушка выбрала для светского выхода светлые и теплые оттенки, удачно подчеркнувшие ее нежный цвет кожи. На фотоколле Екатерина позировала в золотисто-бежевом платье-комбинации с асимметричным подолом и глубокой линией декольте. Открытые босоножки на высоком каблуке и сумка-клатч, подобранная в цвет обуви, завершили эффектный и очень провокационный образ знаменитости, который в сети признали «непригодным».
«Это же ночная сорочка… у нее в ней даже пупок виден» «Снова грудь напоказ. В бюстгальтере было бы лучше» «Не очень удачный выбор. Катю люблю, но платье, как ночнушка» «Что за новая мода ходить без белья?» «Для такого вечера надо было как-то приодеться, а то вид будто только из постели выползла», — писали в сети слегка обескураженные интенет-пользователи. Стоит отметить, что Екатерина часто выбирает для себя вечерние туалеты мягких цветов и непременно облегающие ее стройную, хрупкую фигуру, которой явно очень гордится.
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