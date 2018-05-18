Вдохновляйтесь! 8 лучших образов ангелов Victoria’s Secret за эту неделю 

Кошачьи стрелки Алессандры Амбросио и неоново-красная помада Сары Сампайо — кто из моделей был самым красивым на этой неделе?
Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками фотографией в своем Instagram-аккаунте, на которой ее образ был акцентирован на «кошачьих» стрелках с пушистыми разделенными ресницами. Дополнили образ нюдовая помада и подчеркнутая бронзером линия скул. Укладка модели — текстурированные локоны медового оттенка.
Алессандра Амбросио
На вечеринке Наоми Кэмпбелл Fashion For Relief в Каннах Сара Сампайо появилась с классическими голливудскими локонами и неоновой красной помадой — трендом этого сезона! Выразительный взгляд подчеркнули светлые блестящие тени и удлиненные ресницы.
Сара Сампайо
А чей образ понравился вам?
Жизель Оливейра
Адриана Лима
Даутцен Крус
Текст: Анна Бонд