Ещё
Вдохновляйтесь! 8 лучших образов ангелов Victoria’s Secret за эту неделю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдохновляйтесь! 8 лучших образов ангелов Victoria’s Secret за эту неделю 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Кошачьи стрелки Алессандры Амбросио и неоново-красная помада Сары Сампайо — кто из моделей был самым красивым на этой неделе?
Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками фотографией в своем Instagram-аккаунте, на которой ее образ был акцентирован на «кошачьих» стрелках с пушистыми разделенными ресницами. Дополнили образ нюдовая помада и подчеркнутая бронзером линия скул. Укладка модели — текстурированные локоны медового оттенка.
Алессандра Амбросио
На вечеринке Наоми Кэмпбелл Fashion For Relief в Каннах Сара Сампайо появилась с классическими голливудскими локонами и неоновой красной помадой — трендом этого сезона! Выразительный взгляд подчеркнули светлые блестящие тени и удлиненные ресницы.
Сара Сампайо
А чей образ понравился вам?
Жизель Оливейра
Стелла Максвелл
Адриана Лима
Жасмин Тукс
Эльза Хоск
Даутцен Крус
Текст: Анна Бонд
BeautyHack.ru: последние новости
Естественный макияж – как и чем? По морям, по волнам: 20 модных звездных укладок с локонами Это можно: 20 главных трендов в летнем макияже
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин47
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Рваные джинсы оказались опасными для кожи
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки16
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение