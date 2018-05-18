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Хайди Клум и Том Каулитц больше не скрывают свой роман
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Хайди Клум и Том Каулитц больше не скрывают свой роман 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 44-летней Хайди Клум появился любопытный пост. На снимке счастливая супермодель позировала в объятиях 28-летнего гитариста группы «Tokio Hotel» Тома Каулица.
Любопытно, что их облачения в кадре многие пользователи расценили как свадебные: манекенщица была в белом платье с открытой спиной и шлейфом, а музыкант — в элегантном костюме черного цвета. В таком виде пара прибыла на светское мероприятие в Каннах, посвященное благотворительности, а предположения о свадьбе пока не подтвердились.
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