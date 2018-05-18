Новинки недели: топ летних бьюти-покупок

Эти летние новинки пригодятся всем, кто даже на пляже не может обойтись без макияжа. Поверь, с ними твой мейкап жару выдержит.

Коллекция макияжа Les Beiges 2018, Chanel , цены по запросу

Эта коллекция — мечта для всех, кто любит натуральный макияж. Увлажняющий оттеночный флюид придаст лицу эффект легкого загара, румяна в стике добавят естественный румянец, а многоцветная пудра освежит и закрепит твой мейк.

Коллекция Dior (помада Dior Addict lip Tattoo Color Juice, 2340 р.)

В новой коллекции Dior есть чудесные ягодные помады. Держатся они стойко и отлично увлажняют губы.

Основа под макияж и тональный крем Touch Éclat YSL, 3765 р.

Чтобы летом макияж держался дольше, используй основу под макияж, а сверху наноси тональный крем. Вместе они мгновенно выровняют тон, а еще добавят коже сияния.

Летняя коллекция макияжа Clarins (четырехцветная ручка-подводка для глаз и губ Stylo 4 Couleurs, 2950 р.)

В летней коллекции Clarins много интересных средств, но ручка-подводка, пожалуй, самая необычная. С ее помощью можно сделать макияж глаз и губ. Просто выбери желаемый оттенок — насыщенный зеленый, загадочный фиолетовый, классический черный, малиново-красный — и образ готов!

Маскирующий тональный крем Double Wear SPF 15 Estee Lauder, 3950 р.

Теперь не нужно выбирать между ровным тоном и защитой. Этот крем отлично маскирует любые несовершенства: и следы пост-акне, и пигментные пятна, и татуировки. А еще в нем есть SPF — что особенно важно летом!

Летняя коллекция African Light Les Saisons 2018, Givenchy (бронзовые румяна, 3510 р.)

В этой коллекции прекрасно все: и хайлайтер, и водостойкий карандаш для глаз, и сияющая помада. Но настоящая «бьюти-бомба» — бронзовые румяна. Их можно использовать для скульптурирования лица и чтобы подчеркнуть контуры тела.

Тональное средство Skin Caviar Essence-in-Foundation, La Prairie, 12 835 р.

Выбрать именно этот продукт можно по разным причинам. Во-первых, он дает безупречное покрытие. Во-вторых, подчеркивает естественное сияние кожи. А еще в его составе есть икорная вода, которая заботится о красоте и здоровье твоей кожи, — чем не повод попробовать такую новинку?

Лимитированная летняя коллекция Meteorites, Guerlain (метеориты, 4170 р.)

Фруктовый аромат новых метеоритов добавит летнего настроения, а мерцающие частицы создадут красивое сияние.

Коллекция для макияжа Warm, Define, Illuninate Collection, Bobbi Brown (палетка с хайлайтером, 4200 р.)

Каждый продукт из этой линии подчеркнет загар и добавит коже сияния. Например, бери палетку Highlight & Glow Shimmer Brick Palette: используй только теплые оттенки — и получишь легкий макияж, добавь сияния на скулы — вот тебе уже и блестящий вариант для вечеринки у бассейна.

Тональный крем с SPF 30 Millennialskin, Dolce Gabbana, 5450 р.

Хочешь, чтобы твоя кожа дышала, и при этом тебе нужно замаскировать мелкие недостатки? Тогда эта находка для тебя!

Пудра-хайлайтер Nars Highlighting Powder, 3200 р.

Этим летом без хайлайтера никуда. Сияние будет в тренде. Днем создавай естественное свечение кожи, а вечером добавь больше мерцающих бликов на скулы и под бровь!

Матовые помады Stay Matte Rimmel, 426 р.

Эта новинка не сушит губы и держится весь день — что еще нужно для счастья?

Коллекция макияжа «Дикая романтика» Artdeco (подводка для глаз Roll it Disc Eyeliner, 786 р.)

Хочешь научиться рисовать идеальные стрелки? Тогда возьми подводку из новой коллекции Artdeco. Ее аппликатор в виде маленького колесика позволит ровно и легко начертить четкие линии.

Коллекция BeYu (палетка теней, 745 р.)

В летней коллекции BeYu есть особая палетка теней, в которой ты найдешь разные оттенки (от самых светлых до темных) и текстуры (как матовые, так и с шиммером) — все, что необходимо для летнего дневного и вечернего макияжа.

Спрей для очищения кистей Nikonorova Stolyarov, 850 р.

Все знают, что безупречный макияж невозможно сделать, если у тебя грязные кисти! Поэтому регулярно мой их спреем. Просто распыли средство на кисти и протри салфеткой — и твои инструменты готовы к использованию.

Коллекция помад Nudes Rouge Velvet Stick, Bourjois, 636 р.

Если ты фанатка нюдовых губ, то эта новинка точно для тебя. Светло-бежевый и свежий персиковый подойдут для дневного мейка, а вечером остановись на насыщенном коричневом или бежево-розовом.

Праймер Spotlight Illuminating Primer, 890 р.

Этот праймер не только продлит стойкость твоего макияжа, но и добавит сияния, если нанесешь его поверх тонального крема.

Коллекция макияжа Spring Atelier, IsaDora, цены по запросу

В этой коллекции обязательно обрати внимание на палетку для макияжа, в которой собраны сразу несколько продуктов, тут есть нужные оттенки для контурирования и стробинга, а также для макияжа глаз!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novinki-nedeli-top-letnih-byuti-pokupok/