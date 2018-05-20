«Все серьезно?»: Хайди Клум впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум перестала скрывать свой роман с известным гитаристом Томом Каулицем, который младше ее на 16 лет. Звезда подиумов посетила с 28-летним возлюбленным благотворительный прием amfAR Gala Cannes.

О романе многодетной матери Хайди Клум с участником Tokio Hotel Томом Каулицем начали говорить еще несколько месяцев назад. Женщина наконец официально подтвердила отношения с молодым бойфрендом. Они неоднократно попадали под «прицелы» фотокамер, но избегали публичных мероприятий. На днях модель сама рассекретила новую любовь, опубликовав совместное фото с молодым человеком, которое подписала смайликом в виде сердечка. Все решили, что у них все серьезно, поскольку ранее Клум предпочитала не афишировать личную жизнь.

Пара охотно позировала фотографам, держалась за руки и обнималась, не скрывая чувств. На мероприятие Хайди надела полупрозрачное платье белого цвета с длинным шлейфом. Ее мужчина выбрал полностью черный костюм, сыграв на контрасте с избранницей.

В сети обсуждают первый официальный выход модели и музыканта: «Ого, какие красивые, когда свадьба?» «Видно, что она намного старше». «Все серьезно? Поздравляем!» «О-о-о! Впервые вышли в свет». «Хорошо выглядят вместе, мне все нравится». «Видно, что она очень счастлива с ним, посмотрим, что оно дальше будет». «Достойный выбор, они отлично смотрятся».

Недавно Хайди Клум и Тома Каулица запечатлели вместе на презентации новой коллекции ювелира Лоррейн Шварц, когда молодой мужчина заехал за моделью после вечеринки.