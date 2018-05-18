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Битва платьев: Меган Маркл против Ким Кардашьян, Марион Котийяр против подиума
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Битва платьев: Меган Маркл против Ким Кардашьян, Марион Котийяр против подиума 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Стиль Меган Маркл нельзя назвать ультрасовременным. Да, он лаконичен, но зачастую повторяет тенденции, которые были на пике актуальности пять или десять лет назад. Так вышло и с платьем лос-анджелесской марки Black Halo. Платье называется Jackie-O в честь Жаклин Кеннеди. Меган выбрала модель в черном цвете, а вот в далеком 2007 году в точно таком же белом на публике появилась Ким Кардашьян. В точно таком же белом платье была замечена и Блейк Лайвли, в песочном — Тайра Бэнкс, а в синем — Кэтрин Хейгл. Но перейдем к Каннским выходам звезд. Британская актриса Тэнди Ньютон появилась на фестивале в необычном комбинезоне от Valentino из осенне-зимней коллекции 18/19, приоткрывающем одно плечо. Американская актриса Дженнифер Коннелли «стала на светлую сторону Силы» и выбрала образ из осенней коллекции Louis Vuitton, отчасти инспирированный геометрией 80-х.
В еще больший футуризм ударилась Ючун Ли, выбравшая наряд из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier на весну-2018.
Кто сказал, что на красной дорожке стоит появляться только в новинках? Марион Котийяр выбрала платье из весенней кутюрной коллекции Chanel 2014 года, все образы из которой в оригинале завязаны на кроссовки. У французской актрисы и вариант удлиненный, и туфли вечерние.
И еще немного Марийон. Звезда также примерила асимметричное платье из текущей коллекции Guy Laroche с полупрозрачными вставками. На одну из каннских премьер Марион пришла в чудесном платье-комбинезоне в клетку с короткими шортами из весенней коллекции Adam Selman, демонстрирующими все достоинства ее фигуры.
Фото: Getty images Russia
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