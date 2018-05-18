Битва платьев: Меган Маркл против Ким Кардашьян, Марион Котийяр против подиума 

Стиль Меган Маркл нельзя назвать ультрасовременным. Да, он лаконичен, но зачастую повторяет тенденции, которые были на пике актуальности пять или десять лет назад. Так вышло и с платьем лос-анджелесской марки Black Halo. Платье называется Jackie-O в честь Жаклин Кеннеди. Меган выбрала модель в черном цвете, а вот в далеком 2007 году в точно таком же белом на публике появилась Ким Кардашьян. В точно таком же белом платье была замечена и Блейк Лайвли, в песочном — Тайра Бэнкс, а в синем — Кэтрин Хейгл. Но перейдем к Каннским выходам звезд. Британская актриса Тэнди Ньютон появилась на фестивале в необычном комбинезоне от Valentino из осенне-зимней коллекции 18/19, приоткрывающем одно плечо. Американская актриса Дженнифер Коннелли «стала на светлую сторону Силы» и выбрала образ из осенней коллекции Louis Vuitton, отчасти инспирированный геометрией 80-х.
В еще больший футуризм ударилась Ючун Ли, выбравшая наряд из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier на весну-2018.
Кто сказал, что на красной дорожке стоит появляться только в новинках? Марион Котийяр выбрала платье из весенней кутюрной коллекции Chanel 2014 года, все образы из которой в оригинале завязаны на кроссовки. У французской актрисы и вариант удлиненный, и туфли вечерние.
И еще немного Марийон. Звезда также примерила асимметричное платье из текущей коллекции Guy Laroche с полупрозрачными вставками. На одну из каннских премьер Марион пришла в чудесном платье-комбинезоне в клетку с короткими шортами из весенней коллекции Adam Selman, демонстрирующими все достоинства ее фигуры.
Фото: Getty images Russia