Битва платьев: Меган Маркл против Ким Кардашьян, Марион Котийяр против подиума

В еще больший футуризм ударилась Ючун Ли, выбравшая наряд из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier на весну-2018.

Кто сказал, что на красной дорожке стоит появляться только в новинках? Марион Котийяр выбрала платье из весенней кутюрной коллекции Chanel 2014 года, все образы из которой в оригинале завязаны на кроссовки. У французской актрисы и вариант удлиненный, и туфли вечерние.

И еще немного Марийон. Звезда также примерила асимметричное платье из текущей коллекции Guy Laroche с полупрозрачными вставками. На одну из каннских премьер Марион пришла в чудесном платье-комбинезоне в клетку с короткими шортами из весенней коллекции Adam Selman, демонстрирующими все достоинства ее фигуры.

Фото: Getty images Russia