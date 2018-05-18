Платье недели: Эль Фаннинг в наряде от Giambattista Valli

На вечеринке Tiffany & Co. в Нью-Йорке Эль Фаннинг выступила в качестве амбассадора знаменитого бренда и представила новую ювелирную коллекцию под названием Paper Flowers.

Коллекция, безусловно, заслуживает пристального внимания, но соцсети и модный глянец обратили свои взоры и на необыкновенное платье, в котором девушка появилась перед публикой.

Публикация от Fashion Alarm (@alarmfashion) 6 Май 2018 в 11:06 PDT Белое платье в пол с открытыми плечами из весенней коллекции 2018 от Giambattista Valli отлично подчеркнуло природную хрупкость актрисы, благодаря воздушным летящим складкам.

Публикация от S. Y (@sodayen909) 10 Май 2018 в 7:35 PDT Вот так это платье выглядело на показе модного дома:

Ну а что касается украшений от Tiffany, образ Эль дополняли серьги и ожерелье из новой цветочной коллекции, в которой также можно найти кольца, подвески и серьги с бриллиантами. Публикация от Eu Amo a Elle Fanning