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Платье недели: Эль Фаннинг в наряде от Giambattista Valli
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Платье недели: Эль Фаннинг в наряде от Giambattista Valli 

BurdaStyle.ru 3 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
На вечеринке Tiffany & Co. в Нью-Йорке Эль Фаннинг выступила в качестве амбассадора знаменитого бренда и представила новую ювелирную коллекцию под названием Paper Flowers.
Коллекция, безусловно, заслуживает пристального внимания, но соцсети и модный глянец обратили свои взоры и на необыкновенное платье, в котором девушка появилась перед публикой.
Публикация от Fashion Alarm (@alarmfashion) 6 Май 2018 в 11:06 PDT  Белое платье в пол с открытыми плечами из весенней коллекции 2018 от Giambattista Valli отлично подчеркнуло природную хрупкость актрисы, благодаря воздушным летящим складкам.
Публикация от S. Y (@sodayen909) 10 Май 2018 в 7:35 PDT  Вот так это платье выглядело на показе модного дома:
Ну а что касается украшений от Tiffany, образ Эль дополняли серьги и ожерелье из новой цветочной коллекции, в которой также можно найти кольца, подвески и серьги с бриллиантами. Публикация от Eu Amo a Elle Fanning
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