Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм прибыли на свадьбу в элегантных нарядах

Дэвид и Виктория Бекхэм — давние друзья британской королевской семьи и одни из первых гостей свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл, что в эти минуты проходит в окрестностях Лондона.

На дорожке перед фотографами и поклонниками супруги появились за руку, очень красивые и счастливые — одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса!

Для столь важного события они выбрали элегантные наряды: Дэвид выглядел как истинный джентльмен, а Виктория в своем облегающем платье и алых туфлях на каблуках буквально парила над землей.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм