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Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм прибыли на свадьбу в элегантных нарядах
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Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм прибыли на свадьбу в элегантных нарядах 

Журнал ОК! 36 минут назад
Дэвид и Виктория Бекхэм — давние друзья британской королевской семьи и одни из первых гостей свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл, что в эти минуты проходит в окрестностях Лондона.
На дорожке перед фотографами и поклонниками супруги появились за руку, очень красивые и счастливые — одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса!
Для столь важного события они выбрали элегантные наряды: Дэвид выглядел как истинный джентльмен, а Виктория в своем облегающем платье и алых туфлях на каблуках буквально парила над землей.
Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
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