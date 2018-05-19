Принц Гарри и Меган Маркл поженились 

Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Обвенчал пару архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а роль шафера была возложена на старшего брата Гарри принца Уильяма. После того, как молодожены принесли клятву и обменялись кольцами, хор исполнил традиционный гимн.
Принцу Гарри в день свадьбы был присвоен титул герцога Сассекского, что делает Меган Маркл ее королевским высочеством герцогиней Сассекской.
Во время торжественной церемонии среди гостей в часовне находились актеры Том Харди, Джордж Клуни и Идрис Эльба, певцы Элтон Джон и Джеймс Блант, а также бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на мероприятие приглашена не была.