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Принц Гарри и Меган Маркл поженились
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Принц Гарри и Меган Маркл поженились 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Обвенчал пару архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а роль шафера была возложена на старшего брата Гарри принца Уильяма. После того, как молодожены принесли клятву и обменялись кольцами, хор исполнил традиционный гимн.
Принцу Гарри в день свадьбы был присвоен титул герцога Сассекского, что делает Меган Маркл ее королевским высочеством герцогиней Сассекской.
Во время торжественной церемонии среди гостей в часовне находились актеры Том Харди, Джордж Клуни и Идрис Эльба, певцы Элтон Джон и Джеймс Блант, а также бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на мероприятие приглашена не была.
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