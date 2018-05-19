Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду на закрытии Каннского фестиваля

На набережной Круазетт проходит закрытие 71-го Каннского фестиваля, который приковывал к себе внимание всего мирового киносообщества на протяжении последних 11 дней. В рамках конкурсной программы проходили модные вечеринки и светские мероприятия, которые посещали самые яркие пары Голливуда и красивейшие звезды мирового бомонда. Этим вечером во Дворце фестивалей состоялся завершающий выход знаменитостей.

Так, в сеть попали первые фото жюри этого года — на красной дорожке позировали перед папарацци Кейт Бланшетт Кристен Стюарт и Леа Сейду. Для своего выхода 49-летняя австралийская актриса выбрала черное платье с алыми вставками. Волосы председателя жюри стилисты завили в легкую волну, а с помощью нюдового макияжа подчеркнули аристократичность Кейт.

Кристен Стюарт в этот раз появилась на красной дорожке в женственном образе — голливудская звезда и любимица французов предстала в кружевном платье оттенка слоновой кости. А Леа Сейду отдала предпочтение платью в серебряных пайетках и глубоким декольте. Примечательно, что обе актрисы выбрали наряды с одинаковыми вырезами, хотя в целом их образы получились абсолютно разными.