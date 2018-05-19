Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой 

Церемония проходит в Виндзорском замке. Гарри, ранее получивший специальное разрешение монарха жениться в военной форме, был облачен в черный мундир кавалерии британской армии. Невеста была одета в лаконичное белое платье с открытыми плечами, ее наряд дополняли эффектный длинный шлейф и белая фата, а также тиара из королевской коллекции 1932 года. Молодожены приняли решение отказаться от свадебных подарков и попросили всех, кто хочет их поздравить, сделать пожертвования в один из благотворительных фондов, помогающих больным детям, бездомным и животным. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке. В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство. Меган Маркл и Принц Гарри пообещали во время помолвки, что сыграют по-настоящему народную свадьбу. На церемонию позвали 1500 обычных британцев, которые проявили себя в благотворительности или общественной службе за последний год. Событие отмечает вся страна. Местные жительницы в честь королевской свадьбы гуляют по улицам в подвенечных платьях. Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.