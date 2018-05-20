Нарисовались: Рианна и Эмилия Кларк с очень розовыми румянами

Комментирует арт-директор, ведущий преподаватель и визажист школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова:

« Розовый цвет покоряет сердца всех девушек на планете, и Рианна с Эмилией Кларк тоже не остались в стороне. На лицах наших героинь изображен настоящий «Этюд в розовых тонах» — но все ли справились с заданием?

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Несмотря на то, что девушки использовали примерно одну технику нанесения румян от висков к яблочкам щек, разница в результатах просто поражает. Если визажист Рианны использовал более яркий и насыщенный оттенок фуксии, который, кстати, отлично играет на смуглой коже певицы, то для Эмилии Кларк был выбран более спокойный тон. Тем не менее, цвет и не совсем удачная зона, где были растушеваны румяна, «перекрывают» образ актрисы и дают эффект воспаленного, не совсем здорового лица в сочетании с подчеркнуто тяжелыми бровями. Эмилия выглядит значительно старше из-за уставшего взгляда, небрежности в макияже и эффекта раздраженной кожи.

По стилистике и цвету макияж больше подходит Рианне еще и потому, что у нее темные волосы. Она смотрится с ним свежо, прозрачно, естественно. Сочный цвет теней, плавно переходящий на виски и на скулы, превосходно подчеркнул ее орехово-зеленые глаза. На лице певицы очень активно и в то же время умеренно сияет хайлайтер, что делает образ еще более гламурным. Но и на солнце есть пятна: в арке Купидона заметно неаккуратное прокрашивание контура губ.

Тенденция «перехода» румян в тени по-прежнему актуальна и даже набирает обороты. Увы, не каждая внешность выдержит такой мощный акцент. Результат сегодняшнего поединка — 1:0 в пользу Рианны».