Ещё
Нарисовались: Рианна и Эмилия Кларк с очень розовыми румянами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарисовались: Рианна и Эмилия Кларк с очень розовыми румянами 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует арт-директор, ведущий преподаватель и визажист школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова:
« Розовый цвет покоряет сердца всех девушек на планете, и Рианна с Эмилией Кларк тоже не остались в стороне. На лицах наших героинь изображен настоящий «Этюд в розовых тонах» — но все ли справились с заданием?
[SLIDER_1]
Несмотря на то, что девушки использовали примерно одну технику нанесения румян от висков к яблочкам щек, разница в результатах просто поражает. Если визажист Рианны использовал более яркий и насыщенный оттенок фуксии, который, кстати, отлично играет на смуглой коже певицы, то для Эмилии Кларк был выбран более спокойный тон. Тем не менее, цвет и не совсем удачная зона, где были растушеваны румяна, «перекрывают» образ актрисы и дают эффект воспаленного, не совсем здорового лица в сочетании с подчеркнуто тяжелыми бровями. Эмилия выглядит значительно старше из-за уставшего взгляда, небрежности в макияже и эффекта раздраженной кожи.
По стилистике и цвету макияж больше подходит Рианне еще и потому, что у нее темные волосы. Она смотрится с ним свежо, прозрачно, естественно. Сочный цвет теней, плавно переходящий на виски и на скулы, превосходно подчеркнул ее орехово-зеленые глаза. На лице певицы очень активно и в то же время умеренно сияет хайлайтер, что делает образ еще более гламурным. Но и на солнце есть пятна: в арке Купидона заметно неаккуратное прокрашивание контура губ.
Тенденция «перехода» румян в тени по-прежнему актуальна и даже набирает обороты. Увы, не каждая внешность выдержит такой мощный акцент. Результат сегодняшнего поединка — 1:0 в пользу Рианны».
SNCmedia.ru: последние новости
Канны 2018: худшие образы звезд на красной дорожке международного кинофестиваля Гид по свадебным платьям на любой вкус и кошелек (в предверии британского торжества) How To Be Parisienne: главные правила французского стиля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны6
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве57
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса2
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение