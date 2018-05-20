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Самые яркие фото недели: Путин за рулем КамАЗа и свадьба принца Гарри
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Самые яркие фото недели: Путин за рулем КамАЗа и свадьба принца Гарри 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik.
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