Мила Кунис сменила прическу

Мила Кунис (Mila Kunis) удивила поклонников. Актриса появилась в совершенно новой прическе на красной ковровой дорожке Billboard Music Awards.

Через месяц после того, как она продемонстрировала новую стрижку сезона — короткий боб, актриса порадовала новыми изменениями в своей прическе во время мероприятия, проходившего в Лас-Вегасе.

Мила, которой исполнилось 34 года, позволила в подробностях рассмотреть свою прическу. Она не только сделала свои волосы более темными, но и придала челке вид рваный и изящно-небрежный. Стилист Милы Чэд Вуд выложил в Insta фотографию новой прически звезды, написав при этом, что «боб и челка — точно тема этого года».

Вуд ответственен и за схожую прическу Дженны Деван. Впервые с такой прической Кунис появилась в октябре 2017 года, когда она и игравшая с ней в «Очень плохих мамочках-2» Кристен Белл сделали одинаковые «прически дружбы» — короткий боб с мягкими волнами.

Актриса ранее говорила, что иногда съемки ее так выматывают, что ей приходится бороться с приступами гнева. Однако она подчеркивала при этом, что злость и недовольство собой только мотивируют к самосовершенствованию.