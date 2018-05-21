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Новая стрижка и смелое мини: Мила Кунис на Billboard Music Awards-2018
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Новая стрижка и смелое мини: Мила Кунис на Billboard Music Awards-2018 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Весна — время перемен, и Мила Кунис это отлично знает: актриса появилась на церемонии ​Billboard Music Awards-2018 с новой стрижкой. 20 мая на красной дорожке MGM Grand Garden Arena Мила с удовольствием позировала перед фотографами, демонстрируя густую челку и каре с легкой голливудской волной. Поклонники тут же одобрили перемены в образе актрисы, а заодно отметили, что рождение двоих детей ничуть не отразилось на точеной фигуре 34-летней Кунис — недаром Мила все чаще радует нас смелыми мини. Этим вечером актриса остановила свой выбор на трикотажном платье David Koma с металлической отделкой, черных лодочках из лаковой кожи и эффектных смоки — жаль только Эштон Кутчер не составил компанию звездной супруге.
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