Ещё
Тейлор Свифт впервые за долгое время вышла в свет и удивила роскошным образом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тейлор Свифт впервые за долгое время вышла в свет и удивила роскошным образом 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники Тейлор Свифт ликуют. Певица впервые за два года вышла в свет, посетив церемонию Billboard Music Awards 2018, которая прошла в Лас-Вегасе. Для публичного выхода Тейлор выбрала эффектный образ и стала настоящей звездой вечера.
Тейлор Свифт
28-летняя артистка блеснула на ковровой дорожке в пудровом розовом платье в пол с очень глубоким вырезом в области бедра. Наряд был декорирован перьями, бисером и камнями. Волосы Тейлор собрала назад, а в макияже сделала акцент на губы, воспользовавшись алой помадой.
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Ранее увидеть певицу можно было только на ее концертах. Один из которых она дала 19 мая. Тейлор решила сделать шоу особенно запоминающимся и пригласила Селену Гомес спеть с ней дуэтом. Многие поклонники были приятно удивлены.
Журнал ОК!: последние новости
Белла Хадид ответила на обвинения в том, что она никогда не смеётся Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Хейли Болдуин: звёзды на вечеринке известного бренда Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм прибыли на свадьбу в элегантных нарядах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой150
Советские актрисы, которые не «продались» Западу26
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны16
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве67
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение