Тейлор Свифт впервые за долгое время вышла в свет и удивила роскошным образом

Поклонники Тейлор Свифт ликуют. Певица впервые за два года вышла в свет, посетив церемонию Billboard Music Awards 2018, которая прошла в Лас-Вегасе. Для публичного выхода Тейлор выбрала эффектный образ и стала настоящей звездой вечера.

Тейлор Свифт

28-летняя артистка блеснула на ковровой дорожке в пудровом розовом платье в пол с очень глубоким вырезом в области бедра. Наряд был декорирован перьями, бисером и камнями. Волосы Тейлор собрала назад, а в макияже сделала акцент на губы, воспользовавшись алой помадой.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Ранее увидеть певицу можно было только на ее концертах. Один из которых она дала 19 мая. Тейлор решила сделать шоу особенно запоминающимся и пригласила Селену Гомес спеть с ней дуэтом. Многие поклонники были приятно удивлены.