Стоять на месте: делаем летний макияж, который не потечет и не скатается

Жаркая погода — истинное испытания для макияжа. Кто-то предпочитает летом ходить без косметики, а кто-то ищет средства, которые будут держаться на лице, несмотря на пыль и капли пота. Разбираемся в нюансах летнего мэйка

Жаркий сезон предполагает обновление не только гардероба, но и макияжа, ведь летние цвета и техники нанесения мейка разительно отличаются от зимних. Если зимой макияж помогает защитить кожу от агрессивного воздействия внешней среды, то в теплое время года макияж должен быть легким и ненавязчивым. Об особенностях, гамме и must have средствах летнего макияжа читательницам Eva.ru рассказала арт-директор, ведущий преподаватель и визажист школы— студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова.

Одна из основных функций летних косметических средств — защита от ультрафиолета, поэтому при выборе косметики на лето обращайте внимание на то, содержит ли она SPF-фильтры. Также летний макияж должен отличаться особой стойкостью — этого можно добиться при помощи водостойких продуктов: туши, подводки и карандашей. Перед нанесением летнего макияжа нельзя забывать о деликатной коже вокруг глаз. Под солнцем ей приходится очень нелегко, ведь мы нередко щуримся от солнечных лучей. Уделив особое внимание увлажнению век, можете приступить к увлажнению кожи лица и шеи. Если от непогоды нас всегда спасают тональные кремы с плотной текстурой, то летом им лучше предпочесть легкие тон-флюиды или ВВ-крем, подстраивающийся под тон кожи. Невесомая консистенция средств позволит коже дышать и не будет забивать поры. В идеале тональное средство для лета должно содержать УФ-фильтры, однако, если вы можете отказаться от нанесения тона, лучше просто пользоваться маскирующим карандашом или консилером, которые скроют неровности, воспаления и темные круги под глазами. Нежная текстура делает эти средства совсем незаметными на коже. Рассыпчатая минеральная пудра избавит от жирного блеска — нужно лишь подобрать средство, подходящее под ваш тип кожи, чтобы оно не скатывалась на жаре и не забивалась в мимические морщинки. Летом особенно красиво играет пудра с мерцающими частичками или с эффектом загара.

Брови стоит уложить гелем для бровей с эффектом сияния, чтобы на солнце они приобрели естественный блеск. Если у вас нет под рукой специального геля, можете воспользоваться обычным гелем для укладки волос, который хорошо дисциплинирует волоски. Жидкие тени для век имеют тенденцию забиваться в складки века от жары, поэтому летом рекомендую пользоваться сухими матовыми тенями. Растушуйте тени над линией роста ресниц и немного пройдитесь по внешнему уголку глаза. Гамма теней может быть как натуральной (кофейные, светло-серые оттенки), так и более насыщенной (лазурный, бирюзовый, сапфировый, изумрудный) — все зависит от ваших предпочтений. На губы летом предпочтительно наносить легкие блески натуральных оттенков. Если днем будут уместны персиковые, коралловые, нежно-розовые и перламутровые, то вечером можно нанести блеск или помаду более темных и насыщенных оттенков. Любое средство для губ должно содержать SPF-фильтр, чтобы предотвратить сухие трещины на нежной коже.

Палитра летнего макияжа не ограничена ничем, кроме вашего воображения, поэтому не бойтесь выглядеть ярко! К примеру, на солнце очень хорошо выглядит цветная тушь — так, фиолетовые или нежно-коричневые реснички придадут вашему образу легкости и игривости. Песочные, кремовые или перламутровые оттенки выглядят привлекательно как на пляже, так и под городским солнцем. Цветной смоки айс привлечет внимание окружающих — главное не сделать его слишком аляпистым. Сочетая несколько теней ярких оттенков вы можете добиться роскошного результата: к примеру, можно нанести синие оттенки ближе к внутреннему уголку глаза, а зеленые — на внешний угол. Таким образом вы выдержите макияж глаз в одной гамме холодных оттенков, и он не будет выглядеть неуместно. Из дополнительных средств летом вам могут очень пригодиться специальные базы под макияж, которые обеспечивают равномерное нанесение косметики; термальная вода, фиксирующая макияж; мицеллярная вода для очищения кожи лица от пыли и грязи; бронзер, чтобы придать бледной коже более здоровый оттенок или подчеркнуть уже имеющийся загар и хайлайтер для придания образу свежести. Не бойтесь экспериментировать, ведь лето — сезон ярких красок и свежих эмоций!