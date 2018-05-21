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YSL выпустили летнюю коллекцию макияжа для губ
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YSL выпустили летнюю коллекцию макияжа для губ 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
Косметический бренд YSL выпустил новую лимитированную коллекцию жидких губных помад Vernis A Levres The Holographics. Можно сказать, что летняя коллекция по-настоящему электрически заряжена, а ее неповторимые голографические финиши идеально подойдут для летних вечеринок.
Всего в YSL Vernis A Levres The Holographics вошли восемь оттенков жидкой помады для губ от нежно-розового и ярко-красного до голографического черного и белого. Сейчас коллекция доступна в магазинах Великобритании и Франции. Цена за одну помаду — 37 долларов. В международную продажу помада поступит чуть позже.
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