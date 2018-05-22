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Любимая женская обувь уйдет в прошлое
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Любимая женская обувь уйдет в прошлое 

Lenta.ru 22 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Американские аналитики заключили, что женщины предпочли удобную обувь на плоской подошве туфлям на высоком каблуке. Об этом сообщает CNBС.
В результате исследования, проведенного маркетинговой компанией NPD Group's Retail Tracking Service, выяснилось, что 2017 году продажи туфель упали на 11 процентов, в то время как продажи кроссовок подскочили на 37 процентов.
«Потребность в комфорте становится первостепенной у потребителя, ведь все очень заняты и постоянно находятся в движении. Бренды, специализирующиеся на удобной обуви, сейчас успешнее, потому что комфорт — это то, чего хотят женщины всех возрастов», — прокомментировала исполнительный директор NPD Бет Голдштейн.
В 2017 году прибыль, вырученная от продаж спортивной обуви в США, достигла 20 миллиардов долларов. Лидерами индустрии стали немецкий adidas и американский Nike.
В мае «папины кроссовки» назвали одной из самых продаваемых вещей года, и знаменитости наводнили свои страницы в соцсетях фотографиями в этой обуви, которую пользователи соцсетей посчитали уродливой. В 80-х и 90-х годах ХХ века такие кроссовки пользовались спросом в основном у отцов семейств, отсюда и произошло их название. Теперь в них ходят популярные телезвезды и модели, в том числе Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кайа Гербер и Ким Кардашьян.
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Женский форум8  Ещё 1 источник 
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