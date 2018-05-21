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Какой макияж и укладку сделать на выпускной?
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Какой макияж и укладку сделать на выпускной? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Согласись, на выпускном вечере хочется выглядеть идеально. Поэтому уже сейчас стоит продумать до мелочей свой образ. Если не знаешь, что тебе подойдет — подсказываем!
Укладка
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«В этом сезоне в тренде легкая небрежность, поэтому забудь про лаки и фиксирующие спреи. Выбирай лаконичные естественные укладки, плетения. Не должно быть ощущения, что ты только что вышла из салона, — рассказывает Марина Сугоняко, стилист N1beauty. — Также подойдут прически в голливудском стиле с пучками и волнами».
Макияж
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«В этом году в тренде естественность, поэтому на выпускной подойдет макияж «натуральная красота», — делится Мелани, визажист N1beauty. — Но если хочется все-таки ярких красок, то можно сделать акцент на чем-то одном: либо на губы, либо на глаза».
Главное — не стоит делать агрессивный макияж. Глаза можно подвести по контуру, брови можно просто зафиксировать прозрачным гелем, ресницы обязательно прокрасить верхние и нижние, а вот помаду можно взять либо нюдовую, либо красную (кирпичный оттенок особенно хорошо будет смотреться в матовом исполнении, а вот в глянце — ягодная).
Кстати, для всех выпускниц в этом месяце салон красоты N1 Beauty дарит скидку в 20% на полный образ «Прическа + макияж».
Адрес: Цветной бульвар, дом 2  Тел. : +7 (495) 514-11-70  n1beauty.com  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-makiyazh-i-ukladku-sdelat-na-vypusknoj/
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