Ещё
Миллиарды, щедрость и ум: Виктория Боня рассказала, чем ее покорил новый возлюбленный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миллиарды, щедрость и ум: Виктория Боня рассказала, чем ее покорил новый возлюбленный 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
В Сети обсуждают новые отношения российской модели и телеведущей Виктории Бони. Многие думали, что красавица встречается с бельгийским футболистом Маруаном Феллайни, но нет — оказалось, что сердце Бони покорил французский миллиардер Пьер Андюран, вместе с которым Виктория вышла в свет на Каннском кинофестивале.
Виктория откровенно рассказала в интервью порталу Super.ru, как же начался ее роман с бизнесменом: «Мы познакомились в Лондоне, меня представила моя подруга. Покорил своим умом, глубиной мысли и содержанием своим. Знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом».
Звезда Instagram также заявила, что Пьер часто делает ей дорогие подарки — например, покупает платья от кутюр даже без ее присутствия в бутике: «Человек пошел, сфотографировал платья, прислал мне на телефон, померили на продавщицу. Платья, которые в единственном экземпляре, в одном размерном ряде. Выбрал, привез, выбрал туфли, выбрал сумочку и привез мне. Это невероятно романтично».
Виктория призналась, что у нее с новым возлюбленным все серьезно. А вы как считаете, крепкие ли отношения получатся у Виктории Бони и французского миллиардера?
Фото: Getty Images, Instagram
Passion.ru: последние новости
10 идеальных моделей купальников для дам с пышными формами Нежная Кристен Стюарт и роковая Кейт Бланшетт: в Каннах состоялось торжественное закрытие кинофестиваля 41-летняя Диана Крюгер не смогла спрятать округлившийся живот под свободным платьем
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Варнава показала грудь без пластики24
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»64
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть54
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным
Звёзды, которые оконфузились на публике
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение