В Красноярске из магазина изъяли контрафактной одежды и обуви на 4 млн

В Красноярске изъяли поддельную одежду и обувь Nike и Adidas на 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевой полиции.

Более двух тысяч пар кроссовок и другой обуви и одежды были изъяты в торговом центре Кировского района. Работники магазина не смогли предоставить документы, подтверждающие то, что одежда известных мировых брендов. Вещи отличались низким качеством и заниженной ценой.

Сейчас сотрудниками полиции проводится доследсвенная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.