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В Красноярске из магазина изъяли контрафактной одежды и обуви на 4 млн
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В Красноярске из магазина изъяли контрафактной одежды и обуви на 4 млн 

АиФ Красноярск 22 мая 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске изъяли поддельную одежду и обувь Nike и Adidas на 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевой полиции.
Более двух тысяч пар кроссовок и другой обуви и одежды были изъяты в торговом центре Кировского района. Работники магазина не смогли предоставить документы, подтверждающие то, что одежда известных мировых брендов. Вещи отличались низким качеством и заниженной ценой.
Сейчас сотрудниками полиции проводится доследсвенная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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