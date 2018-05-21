Худшие звездные образы недели: баба на чайнике, розовая клумба и черная курица

Верх наряда в совокупности с прической и макияжем выглядит сногсшибательно, но подол платья, напоминающий рыболовную сеть, заставляет скривиться. Впрочем, мужчины в восторге, видимо, модели удастся выловить большую рыбку.

Кьяра Ферраньи

В этом платье Кьяра напоминает бабу на чайнике. Гигантский кринолин увеличивает бока, а поросячий розовый цвет придает образу инфантильности.

Можно предположить, что известная телеведущая вдохновлялась образом Кармен, но с количеством тафты переборщила. Из-за чего кажется, что Регина стоит в окружении горы крема или воздушной пены.

Марион Котийяр

Актриса снова решилась на смелый поступок во имя моды, но и тут ее ждал провал. Сочетание платья с шортами выглядит довольно сомнительно, а уж красные босоножки и помада тут явно лишние.

Эмбер Херд

В этом платье актриса напоминает клумбу с розами. Может, наряд удалось бы спасти, если бы не белые банты и закрытые ботильоны.

Изабели Фонтана

Бразильская супермодель тоже решила отличиться и выбрала платье из перьев, но подвел объем, прибавив Изабели пару лишних килограмов. Надеемся, что при создании наряда ни одна курица не пострадала. Другие провальные образы звезд:

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