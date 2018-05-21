Ещё
Худшие звездные образы недели: баба на чайнике, розовая клумба и черная курица
Далее:
Читайте также:
Ещё
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть

Худшие звездные образы недели: баба на чайнике, розовая клумба и черная курица 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Сара Сампайо
Верх наряда в совокупности с прической и макияжем выглядит сногсшибательно, но подол платья, напоминающий рыболовную сеть, заставляет скривиться. Впрочем, мужчины в восторге, видимо, модели удастся выловить большую рыбку.
Кьяра Ферраньи
В этом платье Кьяра напоминает бабу на чайнике. Гигантский кринолин увеличивает бока, а поросячий розовый цвет придает образу инфантильности.
Регина Тодоренко
Можно предположить, что известная телеведущая вдохновлялась образом Кармен, но с количеством тафты переборщила. Из-за чего кажется, что Регина стоит в окружении горы крема или воздушной пены.
Марион Котийяр
Актриса снова решилась на смелый поступок во имя моды, но и тут ее ждал провал. Сочетание платья с шортами выглядит довольно сомнительно, а уж красные босоножки и помада тут явно лишние.
Эмбер Херд
В этом платье актриса напоминает клумбу с розами. Может, наряд удалось бы спасти, если бы не белые банты и закрытые ботильоны.
Изабели Фонтана
Бразильская супермодель тоже решила отличиться и выбрала платье из перьев, но подвел объем, прибавив Изабели пару лишних килограмов. Надеемся, что при создании наряда ни одна курица не пострадала. Другие провальные образы звезд:
Смузи, невидимка и продавщица ларька Рептилия, подружка ковбоя и кукла Барби Садомазохистка, двоечница и колбаса в оплетке
Я Покупаю: последние новости
Как носить джинсовку с платьем, сарафаном и юбкой-пачкой Образ дня: Алина Крюкова в кроссовках Tamaris x Marcel Ostertag Самые модные головные уборы лета 2018: какой пойдет вашему типу лица?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть47
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»63
Звезды, которых невозможно узнать без грима4
Что стало с дочерью Владимира Турчинского17
Звёзды, которые оконфузились на публике
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение