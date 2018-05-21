Ещё
Горячая Лопес vs изящная Болдуин: чье декольте на Billboard Music Awards-2018 выглядит сексуальнее
Далее:
Читайте также:
Ещё
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть

Горячая Лопес vs изящная Болдуин: чье декольте на Billboard Music Awards-2018 выглядит сексуальнее 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Лас-Вегасе состоялась премия музыкального журнала Billboard. На красной дорожке появились топовые знаменитости. В этот вечер можно было наблюдать парад откровенных декольте и нарядов. Одними из самых запоминающихся декольте вечера стали Дженнифер Лопес и Хейли Болдуин. Обе красотки заметно похудели, но при этом не потеряли свои пышные формы. Хейли отдала предпочтение платью в пол с вырезом почти до пупка. Под наряд модель не надела белье.
А Дженнифер для выхода в свет облачилась в бардовую кожу и бархат. Причем Лопес решила не делать акцент на чем-то одном, а сразу показала миру и декольте, и разрез на юбке.
Так кто же из знаменитостей выглядит сексуальнее в своем наряде? Выбирай прямо сейчас!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, Getty Images
WMJ.ru: последние новости
Голая грудь, белье напоказ, нелепые платья и не только: самые эпатажные выходы звезд на 71-м Каннском кинофестивале Фолловеры назвали образ беременной Костенко в платье Louis Vuitton за 227 тысяч рублей полной безвкусицей По бюджету! Самые крутые модели солнцезащитных очков не дороже 5000 рублей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть49
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»63
Звезды, которых невозможно узнать без грима4
Что стало с дочерью Владимира Турчинского17
Звёзды, которые оконфузились на публике
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение