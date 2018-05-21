Горячая Лопес vs изящная Болдуин: чье декольте на Billboard Music Awards-2018 выглядит сексуальнее

В Лас-Вегасе состоялась премия музыкального журнала Billboard. На красной дорожке появились топовые знаменитости. В этот вечер можно было наблюдать парад откровенных декольте и нарядов. Одними из самых запоминающихся декольте вечера стали Дженнифер Лопес Хейли Болдуин . Обе красотки заметно похудели, но при этом не потеряли свои пышные формы. Хейли отдала предпочтение платью в пол с вырезом почти до пупка. Под наряд модель не надела белье.

А Дженнифер для выхода в свет облачилась в бардовую кожу и бархат. Причем Лопес решила не делать акцент на чем-то одном, а сразу показала миру и декольте, и разрез на юбке.

Так кто же из знаменитостей выглядит сексуальнее в своем наряде? Выбирай прямо сейчас!

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Фото:Global Look Press, Getty Images