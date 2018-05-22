Что связывает Жизель Бюндхен, Глюк’oZу и Intimissimi

Международными амбассадорами кампании стали топ-модель Жизель Бундхен и законодательница моды Кьяра Ферраньи. Эти женщины по-своему добились успеха, но они обе имеют яркую индивидуальность и уникальный стиль. В России проект представляет Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова). Наталья — прекрасный пример того, как можно успешно реализовать себя в нескольких направлениях профессиональной деятельности, при этом всегда оставаясь женственной.

"Я счастлива стать лицом нового проекта Empowered Women любимой марки нижнего белья Intimissimi. Меня вдохновляет идея кампании Intimissimi подчеркнуть не только внешнюю красоту женщины, но обратить особое внимание на её индивидуальность, силу характера и достижения", — прокомментировала сотрудничество Наталья.

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Фото: архивы пресс-служб