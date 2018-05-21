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Американский бренд выпустил утепленные купальники
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Американский бренд выпустил утепленные купальники 

Lenta.ru 21 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Американский бренд Juicy Couture выпустил коллекцию купальных костюмы из велюра, сообщает Hypebae.
В линию вошли слитные купальники и бикини, сшитые из традиционного материала Juicy Couture. Костюмы представлены в трех цветах: черном, розовом и бирюзовом.
Также модный дом представил клетчатые купальники с пуговицами и купальники с крупной золотой или разноцветной надписью Juicy на груди, напечатанной в фирменном готическом стиле.
Купальные костюмы доступны на официальном сайте Juicy Couture по цене от 32 долларов.
В марте Juicy Couture в коллаборации с производителем украшений Swarovski выпустил коллекцию одежды, полностью покрытой кристаллами. Кроме того, клиентам предложили заказать вышивку с именем в любом месте спортивного костюма. Стоимость вышивки, также украшенной камнями, варьировалась от 40 долларов за монограмму до 200 долларов за слово или логотип.
Компания Juicy Couture зарегистрирована в США в 1997 году. Под этой маркой производится женская и детская одежда, а также аксессуары для собак. Популярность фирме принесли велюровые костюмы и джинсы с готической надписью Juicy сзади, которые пользовались особым спросом у российских покупательниц.
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