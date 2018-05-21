Что нужно знать о предосенней коллекции Chanel Métiers d'Art

История

Первая коллекция Chanel Métiers d'Art была создана в 2002 году. Дефиле прошло в знаковом для модного дома месте в Париже — на 31 Rue Cambon, где располагается первый бутик Chanel и квартира самой Коко. Каждая коллекция впитывает особенности культуры и моды каждого города, которому она посвящена. Так, Карл возил Métiers d'Art в Москву (2009), Шанхай (2010), Бомбей (2012), Даллас (2014), Рим (2016) и в 2017 в Гамбург. Коллекция Métiers d'Art считается второй самой дорогой коллекцией бренда после Haute Couture, так как для ее создания используется ручной труд и дорогие и качественные материалы.

Ателье

Для создания коллекции задействованы 11 ателье, выкупленных Chanel, каждое из которых отвечает за отдельные составляющие линейки. Замечали ли вы, к примеру, что даже пуговицы на костюмах французского модного дома выглядят, как произведение искусства? Это неспроста — в ответе за них, а также за другие аксессуары и украшения — ателье Desrues, которое впервые стало сотрудничать еще с Габриэль Шанель в 1965 году. Спустя несколько лет совместной работы, Desrues перешли под руководство Карла Лагерфельда и теперь снабжают своими творениями коллекции Métiers d'Art и Haute Couture. Ежедневно мастера производят до 4000 пуговиц, каждую из которых хочется заполучить в свою коллекцию даже без принадлежащий им юбке (хотя, мы бы не отказались).

Производством обуви занимается ателье Massaro, которое в свое время обуло таких знаменитостей, как Марлен Дитрих Элизабет Тейлор . Именно они по заказу Габриэль Шанель создали в 1957 году те легендарные бежевые туфли с черным носом, которые и по сей день в немного обновленном виде кочуют из коллекции в коллекцию.

Шотландская компания Barrie Knitwear снабжает модный дом первоклассным кашемиром, а все лилии, незабудки, розы и жасмины на вещах — дело рук мастеров из Guillet, которые с 2016 года создают все цветочные детали коллекций. Ну, и какой показ Chanel без головных уборов. Эти уникальные шляпки создает для французского дома моды ателье Maison Michel, которые стали одними из первых постоянных компаньонов Карла при работе над Métiers d'Art.

В Москве

Это не первый раз, когда Дом моды привозит показ в Москву. Шоу проходило в столице в 2009 году, когда коллекция была посвящена влиянию России на творчество Габриэль Шанель. Тогда показ проходил в Малом театре. Лагерфельд искусно обыграл в новой линейке русский фольклор, балет и музыку (Стравинского, например, с которым Габриэль связывали близкие отношения), традиционные головные уборы и вечный холод. Все это нашло отражение в коллекции Métiers d'Art того года и стало одним из самых ярких шоу за всю историю предосенних показов.

2018

В этом году Chanel возвращается в нашу столицу. И пусть показ не посвящен России, такое ремесло очень близко русскому духу. О том, как создавалась коллекция, какие уникальные детали можно заметить в шоу, можно посмотреть в видео, которое озвучила подруга модного дома — Равшан Куркова.

Показ Métiers D’Art Paris‑Hamburg 2017/18 пройдет 31 мая в пафильоне № 69 на ВДНХ.