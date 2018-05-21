Простой способ идеально завязать галстук

Многие мужчины не носят галстуки лишь потому, что не умеют правильно их завязывать. Сейчас мы эту проблему решим раз и навсегда.

По сути, задача достаточно проста. Главное уделить работе немного времени и действовать по инструкции. В этом видео автор разбирает два вида классических узлов. Первый — пропорциональный узел — носит большинство.

Второй, так называемый косой формат узла, чуть посложнее. Его обычно носят на тонких галстуках.

Вот, собственно и все. Теперь вы и сами сможете потренироваться — у каждого мужчины в гардеробе должен быть хотя бы один костюм с галстуком.