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Каблук перестал быть признаком сексуальности
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Каблук перестал быть признаком сексуальности 

Газета.Ru 23 мая 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец отметил, что выбор в пользу удобной обуви делают женщины не только в США, но и в крупных городах по всему миру, передает НСН.
"В моде спортивная обувь на низком каблуке. Женщины снимают каблук не потому, что неудобно, а просто, потому что поменялся тренд. Все больше и больше женщин будут предпочитать удобную обувь, потому что времена меняются.
Сейчас женщине уже не нужно очень стараться, чтобы понравиться окружающим. Москва давно вся переоделась и вся на низком [каблуке]. В столице встретить каблуки можно разве что только вечером", — отметил стилист.
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Женский форум4  Ещё 2 источника 
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