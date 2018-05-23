Каблук перестал быть признаком сексуальности

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец отметил, что выбор в пользу удобной обуви делают женщины не только в США, но и в крупных городах по всему миру, передает НСН.

"В моде спортивная обувь на низком каблуке. Женщины снимают каблук не потому, что неудобно, а просто, потому что поменялся тренд. Все больше и больше женщин будут предпочитать удобную обувь, потому что времена меняются.

Сейчас женщине уже не нужно очень стараться, чтобы понравиться окружающим. Москва давно вся переоделась и вся на низком [каблуке]. В столице встретить каблуки можно разве что только вечером", — отметил стилист.