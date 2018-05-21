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Укороченные топы, секси-кофты и свободные платья: Нюша представила свою дебютную коллекцию одежды, посвященную любви
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Укороченные топы, секси-кофты и свободные платья: Нюша представила свою дебютную коллекцию одежды, посвященную любви 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
На днях Нюша представит свою первую коллекцию бренда NYUSHA&LÉKA. Это коллаборация певицы и популярного на Западе дизайнера Léka. Первая капсульная коллекция «Want to love» («Хочу любить»), создана для молодой активной аудитории. В коллекцию вошли платья, топы, футболки и штаны — все то, что носит молодежь в повседневной жизни. Яркие образы наполнены духом свободы и независимости.
Пока обнародованы только две фотографии из новой коллекции Нюши, но уже по ним можно сказать, что модели получились трендовыми и крутыми. Старт продаж начнется 30 мая и будет доступен на сайте www.shop.nyusha.ru.
Купишь себе что-то из коллекции Нюши?
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Фото:Instagram, пресс-служба
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