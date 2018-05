10 новых ароматов, с которыми мы хотим встретить лето

Udaipur Etro Udaipur — парфюмерная вода, с которой стоит начать лето по вполне объективным причинам — аромат вдохновлен жарким средиземноморьем и садами Махараджи. Смесь Индии и Италии, которая воплотилась в аккордах бергамота, розового перца, цветочных нотах и базе из пачули, кашемирового дерева и мускуса. Если вас MORESQUE ORO Аромат, созданный путем новой уникальной технологии — вулканизации. Как это работает? Рассказываем: эфирные масла подвергаясь цикличному воздействию высоких температур, меняют свой обычный аромат. На выходе получается жаркое, дымчатое звучание всех растительных компонентов в сердце и базовых нотах. Кстати, любителям люкса на заметку — все флаконы коллекции покрываются золотом вручную флорентийскими мастерами. Неплохо, правда?

Baiser de Florence Ella K Parfums Если парфюмерию вы знаете как свои пять пальцев — вот вам для знакомства молодой французский бренд ELLA K. Это ароматы о любви к путешествиям и далеким местам, вдохновленные женщинами-новаторами. Создатель бренда — Соня Констант, топ-парфюмер швейцарской компании Givaudan, которая до этого сотрудничала с внушительным списком брендов: Tom Ford, Narciso Rodriguez, Kenzo, Burberry, Valentino, Van Cleef & Arpels, Victor & Rolf. Аромат Baiser de Florence Ella K Parfums — это пудровый ирис с оттенками амбры и мирры. Ищите его в первый день лета в ЦУМе , а пока настраивайтесь на июнь.

Ormonde Jayne Sensual Love

Плюс первый — это аромат из лимитированной коллекции для России, что уже интересно. Плюс второй — композиция посвящена любви, страсти и тем самым эмоциям, которых мы так ждем от лета. Аромат раскрывается на коже спелыми фруктами, ванилью и свежесобранным букетом цветов. В общем, самое настоящее лето во флаконе духов.

AMOUROUD OUD TABAC

Аромат для особенного лета, которое запомнится надолго. Если вам хочется чего-то пьянящего, чувственного и захватывающего — Oud Tabac Amouroud создан для вас. Ноты кориандра и имбиря в этом аромате соединены с ярким запахом шафрана и с воздушным аккордом гелиотропа. Ну и, конечно, самое сердце — это ноты удового и амбрового дерева. Без восточных нот и мускуса тоже не обошлось.

Shaik Chic Shaik for women № 30 Мечта для поклонников замысловатых флаконов. Аромат представлен в хрустальном флаконе и декорирован посеребренной крышечкой — больше напоминает арт-объект, поэтому готовьте для него особое место на полке. Сладко-пряная композиция раскрывается бергамотом, кориандром и обволакивающими нотами пралине и маракуйей. Затем наступает череда ванили, бобов тонка, амбры и пачули. Скажем честно — цена аромата беспощадна, но он того стоит — проверьте сами.

DKNY Be Delicious Flower Pop Готовы поспорить, среди вас есть те, кто вырос на ароматах DKNY Be Delicious. Теперь у вас есть возможность продлить настроение юности с помощью новинки Flower Pop. По традиции это сладкий цветочно-фруктовый аромат в привычном (почти родном) флаконе сферической формы. Композиция более чем летняя — сплошные фрукты: слива, нектарин, мандарин, абрикос.

Juliette Has a Gun Sunny Side Up Название говорит само за себя — это еще одна идеальная летняя новинка. Вот вам парочка ассоциаций для тренировки фантазии: лучи полуденного солнца, абсолютная свобода, безмятежность, удовольствие и блаженство. Даже если до отпуска вам далеко, Sunny Side Up сыграет роль инъекции счастья и обеспечит вам древесно-цветочное послевкусие.

Eau de Citron Noir Hermès

Новый аромат в коллекции Cologne Дома Hermes. Парфюмер Кристин Нажель черпала вдохновение в семействе цитрусовых. Поэтому аромат начинается свежей и оригинальной нотой померанца — разновидности цитрусовых. В композиции Eau de Citron жизнерадостность фруктовых нот противостоит глубине дымных и древесных оттенков. Сам флакон приобрел темно-синий оттенок радуги ароматов Hermès Colognes.

DOLCE&GABBANA Light Blue Italian Zest

Новинка из лимитированной коллекции ароматов Light Blue Italian Zest, главной нотой которой является цедра итальянских лимонов (что само по себе прекрасно). Ароматы воплощают радостную атмосферу летнего дня на солнечном острове Капри — даже если вы в душном городе, мало похожем на итальянский рай, помечтать никто не запрещал.