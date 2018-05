София Чкония: «Если б мир моды мыслил только коммерчески, никто бы не узнал Сен-Лорана» 

Тбилиси за несколько сезонов стал настоящей модной Меккой для журналистов со всего мира — из Парижа, Милана, Нью-Йорка, даже из Токио! Что их сюда привело?

Я постоянно слышу от журналистов, которые каждый сезон посещают модный марафон Нью-Йорк — Лондон — Милан — Париж, что им попросту стало скучно. На ключевых Неделях моды ничего нового не происходит, поэтому они перенаправили свое внимание на молодых дизайнеров и в поисках новых имен устремились на локальные Недели моды — в Тбилиси, Киев, Копенгаген… Думаю, отчасти бурный интерес к Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обусловлен именно этим. Если в Милане или Париже этот формат изживает себя как таковой, то у нас он только-только набирает обороты. Для нас это не просто череда показов. Это событие, которым на протяжении пяти дней живет весь город, ведь для нас это возможность познакомить гостей и с грузинской модой, и с грузинской культурой, с нашей столицей, со страной в целом.

Позади седьмой сезон. Что, подводя его итоги, вы можете назвать своей самой большой победой в рамках работы над проектом?

С одной стороны, времени с момента старта проекта прошло достаточно много — во всяком случае, уже можно делать выводы. В конце концов, когда я начинала, не решалась заглядывать далеко вперед. Думала — получится, значит получится, нет — значит нет. Тем более что уже на старте пришлось столкнуться с серьезными проблемами: наши дизайнеры были попросту не готовы к таком у формату работы. Да, у нас проходили показы, были и недели моды, но они были рассчитаны исключительно на на грузинскую аудиторию. Пределом мечтаний дизайнера было организовать показ, собрать в зале друзей, выйти к ним на поклон и сорвать аплодисменты. Все остальное никого не интересовало. У меня же была принципиальная задача организовать работу грамотно — так, как это должно быть. Как результат — сегодня с нами все те же дизайнеры, но это уже совсем другие люди. Они поняли — нужно либо перестраиваться, либо уходить из этого бизнеса.

Получается, вы подарили им уверенность в том, что в Грузии мода может существовать не только в формате шоу для друзей, но и превратиться в настоящую индустрию?

Они действительно не верили, что о них будут писать, что их одежду будут носить селебрити, а про байеров и вовсе не слышали. Впрочем, так же, как байеры — о грузинских дизайнерах. Они даже не знали о такой стране, как Грузия, а уж о том, что есть грузинские дизайнеры — тем более. Сегодня для них грузинский дизайнер уже не является фантастическим неведомым существом.

Какие еще успехи?

Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi дала платформу молодым дизайнерам — победителям конкурса Be Next, которым я плотно занималась еще до Недели моды. В состав жюри здесь входят известные дизайнеры и представители мировых СМИ, таких, как Vogue, Elle New York Times , Interview, а также представители ведущих мировых школ моды и дизайна. Победители конурса уезжали учиться и стажироваться за границу, но по возращении понимали, что им попросту негде показываться. Теперь у них есть такая площадка.