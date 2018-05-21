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Модная мамочка: выход Кайли Дженнер в песочном костюме
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Модная мамочка: выход Кайли Дженнер в песочном костюме 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кайли Дженнер подает пример всем современным мамам! Девушка успевает не только менять пеленки, но и следить за модными тенденциями.
Недавно Дженнер посетила ресторан «Nobu» в Малибу. Кайли была без дочки, но в компании подруги Анастасии. Девушки выглядели счастливыми и, как всегда, выглядели безупречно. Младшая Дженнер сделала выбор в пользу в мини-юбки песочного цвета и джинсовки в тон, наверх же девушка надела белый топ из новой коллекции Yeezy. Для того чтобы образ был не только стильным, но и удобным, вместо шпилек звезда выбрала массивные белые кроссовки.
Неужели стильная Кайли вернулась и снова будет радовать нас необычными образами?;
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