Модная мамочка: выход Кайли Дженнер в песочном костюме

Кайли Дженнер подает пример всем современным мамам! Девушка успевает не только менять пеленки, но и следить за модными тенденциями.

Недавно Дженнер посетила ресторан «Nobu» в Малибу. Кайли была без дочки, но в компании подруги Анастасии. Девушки выглядели счастливыми и, как всегда, выглядели безупречно. Младшая Дженнер сделала выбор в пользу в мини-юбки песочного цвета и джинсовки в тон, наверх же девушка надела белый топ из новой коллекции Yeezy. Для того чтобы образ был не только стильным, но и удобным, вместо шпилек звезда выбрала массивные белые кроссовки.

Неужели стильная Кайли вернулась и снова будет радовать нас необычными образами?;