«Вам не 20»: Настю Каменских попросили прикрыть бедра

Певица Настя Каменских предстала в наряде «как из кабаре», от бедра оголив свои длинные ноги. И хотя ее желание демонстрировать ставшую стройной фигуру вполне понятно, такой образ для публичных выступлений показался публике чересчур агрессивным и откровенным.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая, похудев, стала показывать свои откровенные фотографии поклонникам, вновь попала под шквал критики. На этот раз причиной праведного гнева и возмущений стал наряд исполнительницы, в котором Каменских выступала на национальной музыкальной премии «Золотая жар-птица». Решив устроить из своего концерта настоящее шоу, исполнительница нарядилась в вызывающий костюм и, напрочь «позабыв» надеть юбку, поднялась на сцену.

Рюшки боди вокруг бедер, колготки в черный горошек — игривый образ знаменитости напомнил поклонникам рабочую одежду звезд кабаре, а потому смущенная публика уточнила, не перепутала ли Настя места выступления. И в то время как одни почитатели выражали свое разочарование последними тенденциями поведения Каменских, отмечая, что она теряет свой шарм и становится «как все», при каждом удобном случае сверкая своим телом, другие принялись критиковать ее фигуру. Так, некоторым подписчикам показалось, что артистка не сумела достаточно похудеть, что в особенности заметно в области бедер, а потому ее наряд не только вульгарен, но еще и подчеркнул недостатки фигуры.

«Настюша, вам не в обиду сказано но с юбкой, хотя бы мини, намного лучше! «У меня с бедрами получше, чем у Насти, но юбку надеть не забываю — традиция что ли…» «Могла бы и верх не одевать!» «И неужели вот прямо так на сцену? Вы где выступаете?» «Честно сказать, утомили новости о публикациях Насти в эротических нарядах, уже реально не интересно, можно же привлечь внимание чем-то другим» «Был шарм, а теперь как все» «Девочки, которые похудели, хотят себя показать. Но все-таки юбки не хватает» «Видела вас сначала внизу перед концертом в розовом платье! И очень удивилась, когда на сцену вы вышли полуголой, с открытой попой! В зале много детей и взрослых людей! Мы не в Америке и вам не 20!»

Справедливости ради стоит упомянуть, что и другие, куда более скромные, наряды Каменских также не удостаиваются комплиментов со стороны поклонников. Ее модные эксперименты создают у почитателей стойкое убеждение, что после расставания с Потапом артистка отправилась на поиски себя и убеждена, что чем вычурнее и экстравагантнее наряд, тем больше причин его надеть.