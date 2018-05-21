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Таможенники в Петербурге «накрыли» шоурум с контрафактной одеждой Gucci и Givenchy
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Таможенники в Петербурге «накрыли» шоурум с контрафактной одеждой Gucci и Givenchy 

Пятый канал 21 мая 2018
Фото: Пятый канал
Сотрудники Северо-Западного таможенного управления установили, что дорогостоящая брендовая одежда торговых марок «GUCCI», «GIVENCHY», «KENZO», продавая в этом магазине была контрафактной. Эту информацию также подтвердили правообладатели.
В связи со случившимся начата проверка. Из оборота изъяты 977 единиц товара:
«По данному магазину проводятся проверочные мероприятия. Выявлены товары с признаками контрафакта известных брендов Gucci, Givenchy. Под брендами выпускалась продукция неизвестного назначения. Иными словами, ширпотреб», — рассказал замначальника отдела таможенных проверок Константин Пономарев.
Ранее Пятый канал сообщал о закрытии крупного подпольного табачного завода в Карачаево-Черкесии.
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