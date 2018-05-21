Неузнаваемая Мила Кунис: актриса изменила прическу 

Мила Кунис в отличие от многих голливудских звезд мало уделяет внимания своему внешнему виду. Она шутила в интервью, что «берет умом, а не красивыми нарядами». Актриса и правда отличается острым языком и цепким умом. Однако от модных критиков ее это не защищает — после каждого выхода на красную ковровую дорожку ее разносят в пух и прах.
Сегодняшнее появление Кунис на церемонии вручения музыкальной премии в Лас-Вегасе было встречено профессионалами в мире моды на «ура!». Кунис продемонстрировала новую прическу (укороченный боб с ровной челкой) и идеально подобранный к ней наряд: мини-юбку и черный облегающий топ. Звезду уже окрестили секс-дивой и отметили, что она стала похожа на Кэти Холмс в молодости, когда та носила подобную прическу.
Напомним, Мила Кунис дважды мама: в 2014 году у нее родилась дочь, а в 2016ом — сын. Супруг актрисы — Эштон Катчер — души не чает в своем семье и каждый раз в интервью не упускает возможности ввернуть слова любви своей жене.
Фото: Global Look