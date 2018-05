Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачных брюках: фото

48-летняя исполнительница Дженнифер Лопес представила в Лас-Вегасе свою новую песню Dinero, что переводится как «Деньги». Артистка позировала перед фотографами в смелом костюме белого цвета. Верх наряда представлял собой боди с длинными рукавами и глубоким декольте, а низ — полупрозрачные брюки-клёш. Талию Джей Ло подчеркивал золотой ремешок, ноги стали визуально длиннее за счёт туфель на высоком каблуке. Певица дополнила образ золотистым клатчем, а волосы убрала назад.

@jlo #DINERO AVAILABLE EVERYWHERE NOW and on iTunes now BLESS UP … video this week?

Отметим, что Джей Ло долгие годы удаётся оставаться в хорошей форме. Но это было далеко не всегда, недавно артистка рассказала, как продюсеры отказывались с ней работать из-за лишнего веса.