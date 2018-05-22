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Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачных брюках: фото
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Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачных брюках: фото 

Журнал ОК! 22 мая 2018
48-летняя исполнительница Дженнифер Лопес представила в Лас-Вегасе свою новую песню Dinero, что переводится как «Деньги». Артистка позировала перед фотографами в смелом костюме белого цвета. Верх наряда представлял собой боди с длинными рукавами и глубоким декольте, а низ — полупрозрачные брюки-клёш. Талию Джей Ло подчеркивал золотой ремешок, ноги стали визуально длиннее за счёт туфель на высоком каблуке. Певица дополнила образ золотистым клатчем, а волосы убрала назад.
Компанию Джей Ло на вечеринке составили DJ Khalid, актриса Эшли Симпсон с мужем Эваном Россом, радиоведущий Энди Коэн и другие.
@jlo #DINERO AVAILABLE EVERYWHERE NOW and on iTunes now BLESS UP … video this week?
A post shared by DJ KHALED (@djkhaled) on  May 21, 2018 at 9:10am PDT  Отметим, что Джей Ло долгие годы удаётся оставаться в хорошей форме. Но это было далеко не всегда, недавно артистка рассказала, как продюсеры отказывались с ней работать из-за лишнего веса.
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