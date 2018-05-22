Нюша с глубоким декольте и разрезом, Бузова в доспехах и другие яркие концертные наряды звезд из истории Премии RU.TV

К 2017 году концертные наряды становятся более адекватными и сдержанными (не берем в расчет Филиппа Киркорова Ольгу Бузову ). И кажется, со временем звезды начали понимать, что элегантный и минималистичный образ выглядит намного лучше, чем «надену самое дорогое и блестящее». Да и эпатаж — это не только странные наряды, как, например, у бывшей солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой в виде платья из белых плюшевых мишек.

Помимо Анны, эпатировать пытались уже бывшие солистки группы Serebro Анастасия Карпова Елена Темникова , а также еще нынешняя фронтвумен Ольга Серябкина . В 2012 году на вручении премии девушки появились в майках, надетых под прозрачные блузки, и в трусах. Образ получился странным и не самым понятным публике.

Певица МакSим в 2011 году появилась в розовом латексном платье и кожаной косухе. Возможно, в то время такое одение считалось крутым и стильным, но сейчас это выглядит максимально безвкусно, и к тому же образ вечно страдающей по своему бойфренду певицы никак не ассоциировался с ее дерзким аутфитом в тот день.

Но не будем о грустном и вернемся к наиболее удачным образам из нашей галереи. В 2011 году Анна Седокова выбрала черное платье с двумя очень откровенными вырезами: в области декольте и на ноге. Стоит отдать должное, что наряд сидел на фигуре Анны замечательно. Год спустя Вера Брежнева вышла в костюме и с бандажом на груди. Согласись, что для 2012 года ее образ выглядит стильно. Ани Лорак в 2013 году за самоваром вышла в черном макси-платье с длинным подолом — скромно, но стильно.

В галерее ты найдешь еще больше образов звезд!

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Фото: Александра Погиба / WMJ.ru, Starface