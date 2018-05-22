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«Не для улицы»: Тина Канделаки выходом в пижамном стиле смутила публику
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«Не для улицы»: Тина Канделаки выходом в пижамном стиле смутила публику 

Eva.ru 22 мая 2018
Фото: Eva.ru
Телеведущая Тина Канделаки всегда славилась изысканным и элегантным стилем. Однако дива расширила кругозор и изменила своим привычкам, примерив ставший популярным «пижамный» стиль в одежде. В результате ее выход в «нижнем белье» и «пеньюаре» огорчил поклонников, которые посоветовали звезде больше не появляться в таком спорном наряде в общественных местах.
Телезвезда и журналист Тина Канделаки много времени уделяет своему гардеробу, всегда с иголочки одетая посещая различные мероприятия. Более того, знаменитость уверяет, что немало элегантности и утонченности почерпнула от бабушки, которая в свое время без бриллиантов за стол не садилась. И в самом деле, зачастую юбки-карандаши, платья-футляры, затейливые блузки и каблучки Тины восхищают поклонников, однако недавний выход теледивы, который в корне отличался от ее привычного стиля, категорически не понравился публике сети.
Тина Канделаки примерила пижамный стиль, который в последнее время становится все популярнее, и прогулялась по улицам Казани в «ночной сорочке и пеньюаре». Черный атласный топ и зеленая накидка, украшенная цветами, сами по себе восхитили публику сети в качестве одежды для спальни, однако для похода в общественные места подобный комплект смутил почитателей, которые выразили свое недовольство относительно неуместности наряда.
«Ну оделись вы, конечно, не для улицы» «Данный пеньюар Вам не идет, он скрадывает грудь» «Наряд так себе, стилисту выговор» «Оденься! Перебор, не твоё!» «Обожаю этот „пижамный“ тренд, но не всем под силу не переборщить»
К слову, в данный момент почитатели озадачены фигурой Тины Канделаки — некоторые из подписчиков заподозрили, что журналист не брезгует современными фоторедакторами и не удержалась от соблазна слегка приукрасить себя, убрав несколько лишних килограммов.
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