Какие свадебные платья носят девушки по всему миру

Свадьба — важное мероприятие в жизни каждого человека, особенно девушки. Все свое внимание невесты уделяют красивому наряду. Во многих странах девушки надевают на церемонию не белые платья (как мы привыкли думать), а национальные костюмы, которые соответствуют обычаям и религиозным убеждениям.

Сегодня мы поделимся с вами фотографиями прекрасных невест со всего мира, сделанными в день их свадьбы.

AdMe.ru Болгария (© Stoyan Nenov)

Болгарская девушка одета в традиционное свадебное платье.

Турция (© Umit Bektas)

До того как турецкая невеста покинет отчий дом и отправится на свадебную церемонию, брат или дядя завязывают красную ленту вокруг талии девушки. Цвет ленты символизирует счастье, удачу и невинность.

Шри-Ланка (© Dinuka Liyanawatte)

На Шри-Ланке наряд невесты сочетает восточные и западные традиции. Здесь надевают богато расшитые шелковые сари и фату по европейской моде. Украшения должны включать нечетное количество камней, так как нечетные числа считаются счастливыми.

Индонезия (© Beawiharta)

На каждом индонезийском населенном острове своя мода на подвенечные наряды. Чаще всего девушки одеваются в платья ярких цветов с тяжелой вышивкой.

Пакистан (© Akhtar Soomro)

Пакистанские девушки для свадебной церемонии выбирают наряды глубокого красного, розового и фиолетового цветов. На голову жених и невеста надевают традиционные гирлянды из бисера и хлопчатобумажных нитей.

Индия (© Anindito Mukherjee)

Индийские невесты выбирают традиционный наряд лехенга-чоли чаще всего красного цвета и дополняют его 16 украшениями с головы до пят по канонам Солах Шрингар.

Нубия (© Noor Khamis)

В Нубии невеста носит цветной платок на голове, прозрачную вуаль на лице и еще белую фату, покрывающую голову.

Эритрея (© Finbarr O’Reilly)

В традиционных эритрейских свадебных нарядах есть короны из темного бархата и фиолетовые платья с золотистой вышивкой. Одеяние невесты сочетается с костюмом жениха.

Республика Тува, Россия (© Ilya Naymushin)

Тувинский национальный костюм отражает кочевой образ жизни народа. Церемониальная одежда не стесняет движений даже во время верховой езды, сшита из ткани светлых тонов и богато декорирована.

Тибет (© Damir Sagolj)

Накануне тибетской свадьбы жених приносит невесте свадебное платье и украшения. В наряде может быть головной убор, серебряные монеты для украшения кос или амулет с небольшой металлической статуей Будды.

Палестина (© Mohammed Salem)

Для официальной церемонии палестинская невеста надевает пышное белое платье, но при этом у нее обязательно должно быть еще одно платье, которое вручную вышила для нее мать специально для свадьбы.

Перу (© Lucero Del Castillo)

В перуанской столице Лиме традиционно невесты наряжаются в красно-черные платья с многослойными хлопковыми юбками и декорированным подолом.

Иордания (© Ali Jarekji)

Западная мода просочилась в Иорданию, где невесты носят белые платья и ювелирные украшения из золота или серебра. Часто голову новобрачной покрывает зеленая шелковая ткань. Цвет символизирует рост, гармонию и безопасность.

Мали (© Juan Medina)

В Мали одеяние невесты называется «кафтан» и совпадает по цвету с дашики — костюмом жениха. Пара чаще всего выбирает белый цвет, но иногда встречаются наряды лавандового или фиолетового оттенков.

Корея

На протяжении тысяч лет невесты Кореи носят традиционный костюм ханбок. Он состоит из блузы с длинными рукавами и юбки с завышенной талией из хлопка или шелка.

Япония

Японские невесты наряжаются в белоснежное кимоно и надевают специальный шелковый головной убор tsunokakushi, который скрывает «рожки ревности» и символизирует намерение стать послушной женой.

Нигерия (© Akintunde Akinleye)

Нигерийские невесты выделяются яркими кружевными блузками и узорчатыми кафтанами, которые часто шьют из индийских тканей. Коралловые бусы и головной убор довершают образ.

Чечня (© Musa Sadulayev)

В Чечне белое платье невесты украшают брошью и поясом на талии. Оно должно скрывать все тело, подчеркивая скромность новобрачной. Голову покрывают белым платком.

Ирак (© Bakr al-Azzawi)

Традиционные иракские невесты устанавливают рекорд по количеству переодеваний. За праздник они сменяют семь платьев разного цвета радуги. Красный символизирует любовь и романтику.

Италия (© reuters)

Итальянские невесты верят, что зеленый цвет приносит удачу и изобилие, поэтому могут надеть зеленое платье или зеленое украшение. Однако чаще всего выбирают белый наряд.