В тренде: обувь на платформе

Мы все разные, но нас объединяет одно. И в этом сезоне — это обувь на платформе. Ничего сумасшедшего, просто небольшая платформа на любимых кроссовках, ботинках и туфлях. Рассказываем, какую обувь на платформе выбрать и с чем носить.

Ботинки

Dr. Martens в 2018 совершили настоящую революцию — они показали всем остальным производителям ботинок, кто хозяин на рынке. И сделали они это при помощи модернизации своей классической модели с восемью люверсами. Дизайнеры бренда просто добавили к ботинкам платформу, и теперь все — от звезд первого эшелона, до модных гуру носят такую обувь, не снимая. Признаемся, они реально смотрятся круче оригинальных.

Кеды

Конечно, когда пошел разговор о платформе, не удержались и производители кед. Здесь и Fenty Puma by Rihanna, Converse и множество других марок, приготовивших нечто уникальное для своего покупателя. Такие кеды очень круто смотрятся с платьями и юбками, но и с брюками, конечно, они будут выглядеть идеально.

Сандалии

Два слова: уродливые сандалии. Да, именно самая популярная и трендовая обувь сезона имеет высокую платформу и рифленую подошву. Такие будут круто смотреться с джинсовыми шортами-бермудами, а также с платьями мини с цветочным принтом или в горошек.

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