Бархатный брючный костюм и кружевное боди — эффектное комбо от Оливии Палермо

Йоханнес Хьюбл и Оливия Палермо редко балуют нас совместными выходами, и очень жаль: нечасто встретишь столь эффектную пару даже среди звездных союзов. К счастью, для вечера в нью-йоркском American Ballet Theater супруги сделали приятное исключение и пришли на мероприятие вместе, крепко держась за руки.

Оливия позировала перед фотографами и собравшейся публикой в бархатном брючном костюме насыщенного изумрудного оттенка и прозрачном кружевном боди из невесомого кружева. В качестве аксессуаров фэшиониста выбрала открытые босоножки, массивный анималистичный кулон и прямоугольный клатч из кожи рептилии, а в макияже сделала акцент на глаза, подчеркнув их эффектными смоки. Оливия и Йоханнес, радуйте нас такими фото почаще!