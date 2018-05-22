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Бархатный брючный костюм и кружевное боди — эффектное комбо от Оливии Палермо
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Бархатный брючный костюм и кружевное боди — эффектное комбо от Оливии Палермо 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Йоханнес Хьюбл и Оливия Палермо редко балуют нас совместными выходами, и очень жаль: нечасто встретишь столь эффектную пару даже среди звездных союзов. К счастью, для вечера в нью-йоркском American Ballet Theater супруги сделали приятное исключение и пришли на мероприятие вместе, крепко держась за руки.
Оливия позировала перед фотографами и собравшейся публикой в бархатном брючном костюме насыщенного изумрудного оттенка и прозрачном кружевном боди из невесомого кружева. В качестве аксессуаров фэшиониста выбрала открытые босоножки, массивный анималистичный кулон и прямоугольный клатч из кожи рептилии, а в макияже сделала акцент на глаза, подчеркнув их эффектными смоки. Оливия и Йоханнес, радуйте нас такими фото почаще!
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