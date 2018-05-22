«Поучаствовать в программе нам предложила одна знакомая с музыкального канала». Нижегородские скромняшки рассказали всю правду о шоу «Близнецы»

«Поучаствовать в программе нам предложила одна знакомая с музыкального канала». Нижегородские скромняшки рассказали всю правду о шоу «Близнецы»Две талантливые художницы и симпатичные сестры-близняшки Лиза и Вика из Нижнего Новгорода приняли участие в шоу «Близнецы» на канале «Пятница». О том, как это происходило, девушки рассказали нашей редакции.

— Лиза, как вы попали на шоу?

— В течение двух лет нам предлагали участие в подобных шоу на других каналах, мы соглашались, но потом так случалось, что все предложения почему-то не доходили до запуска.

Что касается конкретно шоу «Blizneci» на «Пятнице»… Поучаствовать в этом шоу нам предложила одна знакомая с музыкального канала. В этот раз мы долго думали, ведь там так кардинально меняют облик девушек. Но в итоге мы решили, что нам это нужно! Мы же любим лезть в разные авантюры, да и надоело немного быть всегда одинаковыми…

— Где и когда проходили съемки?

— Съемки происходили в конце марта начале апреля в течение нескольких дней в разных концах Москвы.

— Какие впечатления на вас произвели стилисты проекта?

— Со стилистами мы сразу нашли общий язык, много общих тем. Нам было с ними интересно проводить время, да и им вроде тоже! Мы же все — творческие люди.

— Понравились ли вам образы предложенные стилистами проекта?

— И мне и Вике понравились абсолютно все образы, разработанные и воплощенные стилистами проекта, вся одежда была очень стильная и гармонично подобрана. Вика говорит, что в её реальном гардеробе не так много юбок, их не так удобно надевать в наш Универ, а во всех трёх образах, предложенных нам стилистами проекта, присутствовала юбка и это её немного смутило. А лично мне понравились все три образа. Они все были разнообразными и яркими по стилю.

— Хотелось ли вам добавить что-то в свои образы?

— Вике ничего не хотелось бы добавить, а мне, хотелось бы цвет волос чуть потемнее, потому что он не особо подходил, как мне кажется, к первому образу.

Нам очень понравилось принимать участие в этом шоу, мы узнали много нового о себе, о трендах этого года, познакомились с замечательными людьми и отлично провели время на съемках. Мы благодарим наших крутых стилистов за преображения. Они настоящие профессионалы своего дела!Ранее сообщалось: Нижегородских скромняшек превратили в элегантных див на шоу «Близнецы»