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8 платьев, вдохновленных фильмом Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота»
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8 платьев, вдохновленных фильмом Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» 

Harper’s Bazaar 22 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
В 1995 году на экраны вышел один из самых красивых фильмов культового итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота». Лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Канн, и кроме этого, получила пять престижных наград индустрии. Бертолуччи снял картину, которая с первых кадров окутывает зрителя роскошной негой Тосканы, где 18-летняя главная героиня решила провести свои каникулы. Молодость и наивность девушки на фоне пышных ландшафтов итальянской глубинки восхищает игрой контрастов и безупречно подобранными образами героини. К слову, за «Ускользающую красоту» художник по костюмам Джанни Сильвестри была удостоена авторитетной итальянской премии «Давид ди Донателло». Чайные платья, в которых появляется героиня Лив Тайлер, снова на пике моды. Кстати, сам термин был введен в конце XIX века и означал наряд из легкой ткани (и без корсета), который можно надеть для чаепития в саду. К концу XX века чайное платье совершенно утратило свою четко определенную роль и превратилось в романтический наряд: чаще всего это приталенное платье с флоральными принтами. Мы сделали подборку самых красивых платьев, которая навеяна просмотром легендарного фильма 90-х.
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