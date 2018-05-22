Пользователи в сети обсуждают неудачный фасон платья Кэти Холмс 

Вчера вечером Кэти Холмс стала одним из почетных звездных гостей на гала-вечере, устроенном знаменитой балетной труппой American Ballet Theatre в Нью-Йорке. На красной дорожке актриса блистала в платье с цветочной вышивкой и стразами, однако не всем интернет-пользователям оно пришлось по душе. По мнению некоторых комментаторов, этот фасон категорически не подходит фигуре Кэти и искажает ее пропорции, уменьшая грудь и визуально делая мощными ее икры. Нам же кажется, что весенний образ очень даже к лицу Холмс: его мятный цвет оттеняет легкий загар актрисы, а само платье подчеркивает тонкую талию нашей героини. А вы на чьей стороне?