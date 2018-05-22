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Ирина Шейк выбрала стильный образ для свидания с Брэдли Купером
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Ирина Шейк выбрала стильный образ для свидания с Брэдли Купером 

Журнал ОК! 22 мая 2018
Поклонники Брэдли Купера и Ирины Шейк задаются вопросом, как же звездным родителям удается все успевать. Российская модель и голливудский актер активно участвуют в съемках, выходят в свет, гуляют со своей дочкой Леей и оставляют время, чтобы побыть вдвоем. Так, вчера вечером влюбленные сходили в кино на фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» и попали в объективы папарацци.
Брэдли Купер и Ирина Шейк
На свидание с возлюбленным Ирина надела стильное полосатое платье и черные эспадрильи. Брэдли тоже приоделся: на нем в тот вечер были синие брюки, бомбер и футболка. Актер держал модель за руку и следовал к входу в кинотеатр, отбиваясь от папарацци.
Брэдли Купер
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Ирина Шейк
Брэдли Купер
Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.
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