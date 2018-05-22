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Бывшие подруги и туфли Valentino: Катя Жужа и Ксения Бородина сошлись во вкусах
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Бывшие подруги и туфли Valentino: Катя Жужа и Ксения Бородина сошлись во вкусах 

FashionTime 22 мая 2018
Фото: FashionTime
Две девушки, в прошлом лучшие подруги, уже давно не общаются. Что именно послужило причиной разрыва некогда крепкой женской дружбы, так до конца и неясно. То ли все испортил приход Жужи на «Дом-2» в качестве соведущей, то ли светские львицы не сошлись в более личных вопросах. Однако манера одеваться у Ксении и Кати остаётся похожей. Не так давно мы обсуждали новые туфли Valentino со знаменитыми металлическими шипами, которые Бородина купила аж в двух цветах — чёрном и белом. Теперь точно такие же приобрела и Жужа.
Понимайте да🤣🔪 настроение Туфли)
Публикация отКсения Бородина (@borodylia) 24 Апр 2018 в 4:18 PDT  Ещё долго после этого в комментариях к посту муссировались слухи о том, что туфли Бородиной очень похожи на фейк, то есть подделку. Обновку телеведущая купила в ЦУМе. И тут спустя некоторое время точно такие же покупает себе Жужа. Правда, не в ЦУМе, а за границей. В своем Instagram она даже уточнила цену на туфли — лодочки от итальянского Дома моды обошлись ей в 1000 евро.
Моя новая любовь 🖤
Публикация отК А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) 20 Май 2018 в 8:11 PDT  Собственно, комментарии к посту Жужи несильно отличаются от тех, что оставили фолловеры Бородиной.
Интересно, Катя намеренно покупает те же вещи, что ее бывшая подруга, чтобы доказать свою материальную состоятельность, или это просто совпадение?
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