Звезда «Игры престолов» снялась в образе бизнес-леди со стоковых фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости . Британская актриса Эмилия Кларк , известная по роли Дейенерис в «Игре Престолов», снялась в фотосессии журнала Vanity Fair в образе бизнес-леди со стоковых фото.

В посвященном фотосессии ролики актриса, сохраняя серьезное лицо, утверждает, что стоковые фото — «самое важное», что произошло в ее жизни, и что участием в съемках она установила для себя «новую планку».

"Вероятно, больше всего я известна по «Игре престолов, а еще есть, вы знаете, этот фильм про Хан Соло, который только вышел. Но я уверена, что стоковые фото — это именно то, благодаря чему меня не забудут никогда», — утверждает она.

Среди образов, реализованных Кларк — бизнес-леди Барбара и генеральный директор Салли, которая «любит графики и диаграммы».