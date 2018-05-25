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Звезда «Игры престолов» снялась в образе бизнес-леди со стоковых фото
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Звезда «Игры престолов» снялась в образе бизнес-леди со стоковых фото 

РИА Новости 25 мая 2018
Фото: Teleprogramma.pro
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в «Игре Престолов», снялась в фотосессии журнала Vanity Fair в образе бизнес-леди со стоковых фото.
В посвященном фотосессии ролики актриса, сохраняя серьезное лицо, утверждает, что стоковые фото — «самое важное», что произошло в ее жизни, и что участием в съемках она установила для себя «новую планку».
"Вероятно, больше всего я известна по «Игре престолов, а еще есть, вы знаете, этот фильм про Хан Соло, который только вышел. Но я уверена, что стоковые фото — это именно то, благодаря чему меня не забудут никогда», — утверждает она.
Среди образов, реализованных Кларк — бизнес-леди Барбара и генеральный директор Салли, которая «любит графики и диаграммы».
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