Балетки цвета лета: пять самых модных оттенков сезона

Модные балетки лета 2018 года — женственные, комфортные и в то же время игривые. Дизайнеры активно экспериментируют с материалами (кожа, замша и даже плексиглас) и формами (острый мысок, закругленный мысок, гибкая подошва, жесткая подошва). Но можно брать и классику, если она выполнена в актуальных цветах сезона.

Красные балетки

1. Salvatore Ferragamo, цена: 37 000 руб. 2. RED Valentino, цена: 25 000 руб. 3. Pretty Ballerinas, цена: 25 000 руб.

Красный цвет — безусловный фаворит дизайнеров. Пламя вспыхнуло на показах Tom Ford, Versace и Dolce&Gabbana. Неудивительно, что балетки алого оттенка стали выбором знаменитостей и фешен-блогеров. Стилисты шутят, что красную обувь теперь можно подбирать под любимую помаду. Что ж, а почему бы не рискнуть? И заодно подобрать к балеткам стильную красную сумочку.

Голубые балетки

1. Salvatore Ferragamo, цена: 30 000 руб. 2. Pretty Ballerinas, цена: 9 000 руб. 3. Anna Baiguera, цена: 11 000 руб.

Балетки, вдохновленные мечтами о море… Что может быть романтичнее? Особенно когда капризное солнце скрывается за облаками. Дизайнеры предлагают примерить всю морскую палитру — от baby blue (светло-голубого) до индиго (ярко-синего).

Черные балетки

1. Valentino, цена: 39 000 руб. 2. Tory Burch, цена: 12 000 руб. 3. Marc Jacobs, цена: 20 000 руб.

Любительницы total black могут вздохнуть с облегчением: черные балетки снова в тренде. Однако желательно выбирать модель с декором: с цветами, пряжкой или заклепками. Материал может быть любым: замша, лакированная кожа и даже резина. Черные балетки универсальны, их можно носить и с любимыми джинсами, и с платьем в стиле бохо.

Балетки бархатные Corsocomo, цена: 2 700 руб. со скидкой 31%, заказать: +7 (800) 333-03-46​

Балетки кожаные в Milano Moda, цена: от 7 500 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Розовые балетки

1. UNÜTZER, цена: 25 000 руб. 2. Santoni, цена: 40 000 руб. 3. Anna Baiguera, цена: 11 000 руб.

Розовый цвет не сдает позиций. Им увлечены такие модные дома, как Moschino и Lanvin. Палитра лета — от нежно-розового до кораллового. Розовые балетки идеально смотрятся с кружевным топом, романтичным цветочным платьем. А еще они отлично подчеркивают загар.

Светло-серые балетки

1. UNÜTZER, цена: 25 000 руб. 2. Jimmy Choo, цена: 40 000 руб. 3. Chloe, цена: 33 000 руб.

Балетки жемчужного оттенка — беспроигрышный вариант для ценительниц практичности. Такие балетки одинаково хорошо смотрятся и с темным платьем-халатом, и со светлой рубашкой поло. Дизайнеры советуют присмотреться к моделям со стилистическими спецэффектами: глиттером, втиркой, металлизированным блеском.

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