Ещё
Виктория Бекхэм в костюме главного оттенка этого сезона гуляет по Лондону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Бекхэм в костюме главного оттенка этого сезона гуляет по Лондону 

Harper’s Bazaar 22 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Конец той весны и начало лета, похоже, пройдут в 50 оттенках изумрудного — уж очень он приглянулся в последнее время известным модницам: сначала Оливия Палермо порадовала поклонников бархатным костюмом на прогулке по Нью-Йорку, а теперь и Виктория Бекхэм облачилась в жакет и брюки приглушенного зеленого цвета.
Фасон костюма-двойки уже можно назвать классическим для Вики: свободные и ультрадлинные брюки с высокой талией и пиджак с объемными подплечниками идеально «спелись» с шелковой блузкой с глубоким вырезом и обувью на платформе. А вот с погодой лондонцам явно везет больше, чем москвичам: улицы британской столицы, по которым так уверенно дефилирует наша героиня, буквально залиты майским солнцем.
Harper’s Bazaar: последние новости
10 вещей изумрудного цвета, как у Виктории Бекхэм Мексиканские всадницы, много тюля и жакет Bar в новой круизной коллекции Christian Dior Эмилия Кларк изменила свою прическу из-за роли в «Игре престолов»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь18
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение