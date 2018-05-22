Виктория Бекхэм в костюме главного оттенка этого сезона гуляет по Лондону

Конец той весны и начало лета, похоже, пройдут в 50 оттенках изумрудного — уж очень он приглянулся в последнее время известным модницам: сначала Оливия Палермо порадовала поклонников бархатным костюмом на прогулке по Нью-Йорку, а теперь и Виктория Бекхэм облачилась в жакет и брюки приглушенного зеленого цвета.

Фасон костюма-двойки уже можно назвать классическим для Вики: свободные и ультрадлинные брюки с высокой талией и пиджак с объемными подплечниками идеально «спелись» с шелковой блузкой с глубоким вырезом и обувью на платформе. А вот с погодой лондонцам явно везет больше, чем москвичам: улицы британской столицы, по которым так уверенно дефилирует наша героиня, буквально залиты майским солнцем.